

بيروت - بولين فاضل



تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في «أوبرا دبي» بحضور جمهور كبير من جميع أنحاء الدول العربية يصل إلى نحو ألفي شخص، عاشوا مع نجمتهم «ليلة الحلم» مع أجمل أغنياتها.



وقد قدم الحفل الإعلامي نيشان لتدخل كرم على وقع أغنية «خليلي قلبك شو مهضوم»، وكانت لها كلمة ترحيبية قالت فيها: «بدي اقول انه اماراتنا الحبيبة فتحت قلوبها لكل لبناني لكل حدا عربي، هيدا معروف عنها، ما بنقدر نستغرب هيدا الشي بنشكرها وبنشكر هيئة السياحة ومومنتس ايفنتس يللي عم تقدملنا أحلى الحفلات حتى نقدر بدورنا نقدم فرحة تاخدنا عالسما ان شاء الله».



هذا، وبعد نزول نجوى من المسرح فاجأتها الشركة المنظمة للحفل بالاحتفال بعيد ميلادها في الكواليس، وأعلنت مع قطع قالب الحلوى عن أنها ستطلق ألبومها بعد عيد الفطر، ولم تنس لبنان في هذه الحفلة، حيث ختمت بأغنيتها الوطنية «نحنا شعبك يا الله».