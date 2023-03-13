

يحيى حميدان



رفع فريق الكرة بنادي الكويت من وتيرة استعداداته للقاء فريق شبيبة الساورة الجزائري عند الساعة 6:30 مساء الاربعاء المقبل على ستاد نادي الكويت في الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وحرص مدرب «الأبيض»، البحريني علي عاشور، على الجوانب التكتيكية للمواجهة المرتقبة، مع تخفيف الاحمال البدنية تجنبا لتعرص اللاعبين للارهاق خاصة في ظل ضغط المباريات المتتالي في الفترة الاخيرة.

وتلقى الكويت دفعة معنوية هائلة بعودة لاعبيه المصابين في الفترة الأخيرة ومنهم أحمد الزنكي والهداف التونسي طه ياسين الخنيسي لتعزيز تشكيلة «الأبيض» امام الساورة.



هذا، ووصل البلاد ظهر أمس وفد الساورة الذي يضم 22 لاعبا استدعاهم المدرب مصطفى جاليط للمواجهة. وكان في استقبال الوفد عضو ادارة الكويت وليد المنديل وعضو العلاقات العامة أحمد الكوس.



وخاض الساورة تدريبا خفيفا مساء امس بعد رحلة طويلة من الجزائر مرورا بأسطنبول التي مكث فيها الفريق 3 ساعات قبل وصوله الكويت.



ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ظهر غد الثلاثاء في مقر المؤتمرات الصحافية باتحاد الكرة بحضور مدربي الفريقين ولاعب من كل طرف.



وقام الاتحاد العربي بتكليف طاقم تحكيم سعودي لقيادة المباراة بقيادة فيصل البلوي ويساعده هشام الرفاعي وفيصل القحطاني، وسيكون سامي الجريس حكما رابعا.