

يحيى حميدان



أرجع مساعد مدرب كاظمة عبدالحميد العسعوسي تعثر «البرتقالي» امام الساحل 2-2 ضمن الجولة 18 من دوري «زين» الممتاز، إلى حالة عدم التركيز لدى اللاعبين في الدقائق الأولى من الشوطين الأول والثاني، مضيفا أن المدرب الروماني ايلي ستان أوصى اللاعبين بضرورة التركيز في الدقائق العشر الأولى من المباراة، وكذلك الأمر في بدايات الشوط الثاني ولكن هذا الأمر لم يحصل.



وأشار العسعوسي إلى أن كاظمة سعى لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر الكويت، إلا أن أي فريق إذا لم يؤد المطلوب منه لا يمكنه تحقيق الفوز، موضحا: «هناك 10 مباريات بانتظار جميع الفرق الستة في الدور الحاسم للمنافسة على اللقب وكل شيء وارد خلالها، وعلينا العمل لتحقيق الانتصارات وطموحنا كبير في المنافسة على اللقب».



هذا، وتعرض مهاجم كاظمة ناصر فرج للإصابة خلال لقاء الساحل وعليه سيغيب عن «البرتقالي» في الفترة المقبلة.