

مبارك الخالدي



عيّن اتحاد الكرة لجنة الاستئناف بشكل مؤقت وذلك برئاسة المحامي مطر المصيريع وباسل الشمري نائبا له وفهد ماثل عضوا لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.



وفي جانب آخر، حدد الاتحاد الأول من أبريل المقبل موعدا لانطلاق القسم الثالث لدوري «زين» الممتاز بعد ما كان مرجحا انطلاقها الجمعة المقبل، حيث تم تأجيلها بسبب مشاركة نادي الكويت في الدور التمهيدي للبطولة العربية، اذ ينتظره لقاء مرتقب مع فريق ساوره الجزائري الاربعاء المقبل، كما تشهد الأيام المقبلة فترة التوقف الدولي «فيفا دي» حيث ينتظر منتخبنا الوطني والأولمبي مهمات رسمية ومواجهات دولية. وتضم المجموعة الأولى الفرق الـ6 الاوائل وهي: الكويت وكاظمة والقادسية والعربي والفحيحيل والسالمية.

فيما حدد الاتحاد 31 الجاري موعدا لانطلاق منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرق الجهراء والنصر والتضامن والساحل على أن تنتهي منافسات المجموعة الأولى في 31 مايو، بينما تنتهي منافسات القسم الثالث للمجموعة الثانية في 12 مايو.