دخل مشروع إصلاح نظام التقاعد الفرنسي أسبوعا حاسما قبل عرضه الخميس على الجمعية الوطنية، بعدما تبنى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان) المشروع المثير للجدل، فيما تحدت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون بإجراء «استشارة الشعب».



وصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين على مشروع إصلاح نظام التقاعد بأغلبية 195 صوتا مقابل 112. وتأمل الحكومة في إقراره بشكل نهائي الخميس المقبل. وقال الأمين العام للكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيه «بما أنه واثق من نفسه، فليستشر الشعب. سنرى رد الشعب». وأكد رئيس الكونفيدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه «أنه ينبغي التوجه نحو استشارة المواطنين». وذكر متحدث باسم شركة توتال إنرجيز



لـ «رويترز» أمس، أن الإضرابات استمرت لليوم السادس على التوالي في مصافي التكرير والمستودعات التابعة للشركة في فرنسا.