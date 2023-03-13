الاستفسارات عن المناقصة 26 الجاري وموعد الإقفال 11 أبريل المقبليشترط للمقاول أن يكون نفذ خلال 10 سنوات مشروعاً أو مشروعين قيمتهما لا تقل عن 6 ملايين دينار

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مناقصة لإنشاء وانجاز وصيانة اعمال تطوير الطرق والبنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية للمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، وان موعد اقفال المناقصة 11 ابريل المقبل.



واضافت المصادر ان هناك شروطا للتقدم للمناقصة منها أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد أكثر من عشر سنوات، وألا تقل قيمة رأسمال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن 5 ملايين دينار. ومن الشروط ايضا أن يكون لدى المناقص خبرة سابقة مماثلة لطبيعة اعمال المناقصة، وأنه نفذ كمقاول رئيسي مشاريع في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة بالكويت خلال آخر عشرة سنوات، مشروعا أو مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتهما مجتمعين لا تقل عن 6 ملايين دينار.



وسيكون آخر موعد لتقديم استفسارات عن المناقصة هو 26 الجاري.