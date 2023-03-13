في إطار تعزيز العلاقات مع الجهات الخارجية وضمن دور جامعة الكويت الفعال في المشاركة بالفعاليات الثقافية، تنظم إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحت رعاية مدير الجامعة بالإنابة د.فهد الدبيس معرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والخاص بعرض وبيع الكتب والإصدارات الثقافية، وذلك بحضور عميد كلية الآداب بالإنابة د.عبدالمحسن المدعج والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود ومن قسم الاتصال والإعلام حيدر المهنا، وذلك في كلية الآداب ـ مدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، خلال الفترة من 12 إلى 16 الجاري.



وقال د.المدعج إنه ضمن التعاون المشترك بين جامعة الكويت والمؤسسات الثقافية افتتح معرض لعرض وبيع الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مبينا أهمية الكتب المعروضة في إبراز الجهود في مجال العمل التراثي الذي تم من خلاله تأريخ وتأصيل التراث في الكويت من أدب وشعر وثقافة، متمنيا أن تستمر مثل هذه العلاقة المرتبطة بين جامعة الكويت والمؤسسات الثقافية التي تعنى بأمور الثقافة والتعليم والأدب.



بدورها، بينت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود أن الهدف من هذا المعرض هو التعريف بالإصدارات الجديدة، مضيفة أن المعرض يسهم بتعزيز التواصل مع الطلبة كونهم يمثلون شريحة كبيرة إلى جانب شريحة الأكاديميين، مشيرة إلى أن هذا المعرض يعتبر ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي.