أسامة أبوالسعود



قام فريق أبشروا بالخير بجمعية آيات الخيرية، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، بتوزيع 2000 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة وقد ساهم هذا الدعم بتوفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المستشفيات والمساجد والمرافق العامة داخل الكويت.



وتوجه مدير إدارة الفرق التطوعية أحمد الراشد بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على رعايتها لهذا المشروع الذي يخفف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الأماكن العامة.



وأوضح أن الفريق بدأ بتنفيذ مشروع «الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن» في أماكن مختلفة، وتم التوزيع بعد دراسة حالة المكان، وتحديد احتياجاته، وفي مقدمة الشرائح المستفيدة من المشروع ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن.