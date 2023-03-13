قال المؤرخ والفلكي ورئيس الجمعية الفلكية الكويتية عادل السعدون، ان الليل والنهار يتساويان في ال16 من شهر مارس كل عام في الكويت والدول التي تكون على نفس دائرة عرضها.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، ان الشمس تشرق الساعة 05:57 صباحا وتغيب الساعة 05:57 مساء ويكون طول النهار 12 ساعة وطول الليل 12 ساعة.

وأوضح أنه بعد ذلك يطول النهار على حساب الليل لافتا إلى أن من المعروف بأن تساوي الليل والنهار في العالم سيكون في 21 مارس عند تعامد الشمس على خط الاستواء وتبدأ بعد ذلك بالصعود شمالا نحو مدار السرطان.

وأشار إلى أن كل بلد له يومه الخاص بالتساوي والذي يختلف من بلد إلى بلد حسب موقعه من دائرة خط الاستواء مبينا أن سبب ذلك يعود إلى أن الأرض وهي تدور حول الشمس فإن مدارها له شكل اهليجي وليس دائري.

ولفت إلى أنه في 22 يونيو المقبل سيحدث الانقلاب الصيفى ويكون النهار في غاية الطول والليل في غاية القصر وتكون الشمس في غاية صعودها عن خط الاستواء حيث ستقع على مدار السرطان 5ر23 درجة شمالا وتكون فوق الرأس بارتفاع 85 درجة من الأفق.