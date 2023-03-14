

يستضيف رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، مساء اليوم، الملتقى الأول للقيادات الرياضية والإعلامية والصحافيين في المجال الرياضي، وذلك في مخيمه الكائن في منطقة الأحمدي.

وذكر راشد الكندري أن الهدف من الملتقى الرياضي يتمثل بمناقشة القضايا الرياضة الكويتية، وتبادل الآراء، والخبرات، والرؤى وسط أجواء ودية وأخوية، بعيدا عن الرسميات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بتقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات، ونأمل أن يستمر الملتقى في الأعوام المقبلة، وقال: «تجمع كل أقطاب الأسرة الرياضية الكويتية من مسؤولين بمختلف الأنشطة الرياضية في الأندية، والاتحادات، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، إلى جانب رجال الإعلام والصحافيين من شأنه أن يثرى الجميع، وإن اختلفت وجهات النظر بينهم، إلا إننا جميعا أسرة واحدة هدفها خدمة الكويت، وتطور وتقدم الرياضة الكويتية في مختلف الجوانب، وكذلك تذليل العقبات التي تواجهها حتى تعود لسابق عهدها في صدارة الرياضة الخليجية والآسيوية».