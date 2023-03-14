

سيبتعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مرة جديدة لثلاثة أسابيع عن المنافسات بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة المقربة، ما يعني غيابه عن النافذة الدولية لمنتخب بلاده، حسب وكالة «فرانس برس» من مصدر مقرب من ناديه يوفنتوس الايطالي.



وأشار يوفنتوس، عبر موقعه الرسمي، إلى أن بوغبا «عانى من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة المقربة في الفخذ الأيمن».



وأفاد مصدر في النادي، بأنه لن يعود إلا «بعد النافذة الدولية» وسيغيب «ثلاثة أسابيع».



وسجل بوغبا ظهوره الأول مع فريقه الجديد ـ القديم هذا الموسم في دقائق معدودة منذ بضعة أيام في الدوري ضد تورينو وروما، إلا أنه غاب عن المباراة الأخيرة الأحد ضد سمبدوريا بعد أن أصيب في التمارين الصباحية.