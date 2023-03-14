

حقق الفريق الكويتي بالزورق Q8 بقيادة المخضرم عبداللطيف العماني والبطل العالمي بدر الدوسري كأس المركز الثالث في منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفئة 3»، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بمشاركة دولية.



وقد ضم الفريق الكويتي التابع للجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي رئيس اللجنة علي الشمالي وعدنان المسبحي إداريا إلى جانب اللاعبين عبداللطيف العماني وبدر الدوسري وخالد كرم وعادل الشريدة.



وبهذه المناسبة، قال علي الشمالي إن ما حققه الفريق جاء مكملا لسلسلة الإنجازات التي تحققت لصالح الرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة الزوارق السريعة بشكل خاص، مشيرا إلى أنه رغم المشاكل الفنية للمحركات والتي تعرض لها الفريق إلا أنه تمت معالجة هذه المشاكل وفي خوض السباق حتى النهاية وتحقيق مركز متقدم وسط منافسة ساخنة ومثيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز الزورق Q8 لشحنه إلى إيطاليا للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم للفئة الثالثة التي ستقام في 28 أبريل، وسوف يسبقها مشاركة الزورق (كويت B24) بقيادة الدوسري في الجولة الأولى من بطولة العالم لفئة الزوارق ذات المحرك الواحد والتي ستقام في 21 أبريل بمدينة ملقا الإسبانية.