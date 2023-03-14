

القاهرة - سامي عبدالفتاح



من جديد، ابتعد فريق الزمالك عن المنافسة على صدارة الدوري المصري والحفاظ على لقبه، بعد أن تلقى هزيمة مريرة أمام ضيفه إنبي بنتيجة (2-0)، على ستاد القاهرة في الجولة 21 للدوري المصري.



تقدم التونسي رفيق كابو في الدقيقة 20 لصالح إنبي ثم أحرز علي فوزي الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة.



ورفع إنبي رصيده بقيادة مديره الفني تامر مصطفى إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 33 نقطة في المركز الخامس.



وأكد فيريرا أن الزمالك لن يستسلم وسوف ينافس بقوة للحفاظ على لقبه، وبرر الخسارة بسبب الإرهاق عقب مباراة الترجي التونسي الأخيرة، في دوري أبطال أفريقيا، ونحاول أن نقوم بعملية التدوير بين اللاعبين في بعض المراكز، وأشركنا 5 منهم أمام إنبي كبدلاء، وقمت بالدفع بالعناصر الأساسية بدلا من إراحتها.