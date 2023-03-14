قالت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء الكويتية بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل الإحصائي منيه القبندي إن وفد الكويت الذي شارك بأعمال الدورة 54 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك أخيرا طرح رؤية البلاد لتطوير عمل اللجنة وتعزيز تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.



وأضافت القبندي في لقاء مع (كونا) بعد عودة وفد البلاد المشارك بأعمال الدورة التي انعقدت خلال الفترة بين 28 فبراير و3 من مارس الجاري والتي تنظمها شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة أن اللجنة الاحصائية أشادت بدور الكويت في ترجمتها وثيقة الإطار العالمي للمعلومات الإحصائية الجغرافية المكانية للغة العربية.



وأفادت بأن الوفد ناقش في الاجتماع القرارات المتعلقة بمؤشرات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والقومية واستقصاءات الأسر المعيشية ‏والتجارة إضافة إلى تطوير الإحصاءات الإقليمية والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والتصنيفات الدولية والأطر الوطنية لضمان الجودة فضلا عن ‎‏إحصاءات اللاجئين والمشردين داخليا و(عديمو الجنسية).



وذكرت أن وفد الكويت ثمن جهود اللجنة الرامية لتحديث اختصاصاتها، مؤكدة دعم الكويت لمقترح توسيع عضوية اللجنة بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لتشكيل أعضائها ويضمن تمثيل الدول العربية بشكل دائم على أن يتم الترشيح سنويا عبر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).



وأوضحت أن الوفد قدم مقترحا بقيام اللجنة بوضع آلية لتنظيم المشاركة في الفرق العاملة التابعة للجنة من خلال التنسيق بشكل مباشر مع مراكز الإحصاء الوطنية بما يساهم في تعزيز القدرات الإحصائية وتبادل الخبرات.



وقال إن الكويت طرحت رؤيتها حول تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية بالتأكيد على أهمية وجود استراتيجية أو آلية فعالة واضحة تتكون من مجموعة من الإجراءات القابلة للتنفيذ ومجموعة من مؤشرات الأداء لمساعدة مراكز الإحصاء الوطنية في الالتزام وتنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ووضع آلية للمتابعة بما يضمن الالتزام بتنفيذها.



وأكدت القبندي حرص الإدارة المركزية للإحصاء على تطبيق المبادئ العشرة للإحصاء المقرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 10 سنوات للوصول بالإحصاءات بالكويت إلى درجة عالية من الدقة والشفافية والمصداقية.



وأوضحت أن الوفد طرح رؤية البلاد حول رصد مؤشرات التنمية المستدامة من خلال التأكيد على دعم الجهود لإنشاء قاعدة ‏المعارف حسب الهدف ‏والغاية والمؤشر والموضوع مؤكدة في الوقت نفسه ‏أهمية دور اللجان والمنظمات الإقليمية مثل (الإسكوا) للتنسيق مع فريق الخبراء ‏المشترك بين الوكالات المعنية ‏بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ‏من جهة ومراكز الإحصاء بالدول ‏الأعضاء من جهة أخرى.



ولفتت إلى طرح «رؤية الكويت بشأن ‎‏إحصاءات اللاجئين والمشردين داخليا وعديمي الجنسية» مبينة أن الوفد أفاد المجتمعين بأن التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات (عديمو الجنسية) تحت الدراسة والمراجعة والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالكويت وتتطلب وقتا إضافيا للتشاور.



وبينت أن الوفد أكد أهمية عدم وجود أي تعارض بين التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات (عديمو الجنسية) مع الدستور والقوانين داخل الدولة وفق المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها الكويت مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار بأي ملاحظات من المنظمات أو الدول الأعضاء بشأن التوصيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.



وقالت القبندي إن الوفد أكد أيضا أهمية توفير نسخة باللغة العربية من التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات (عديمو الجنسية) مشيرة إلى أن الكويت أبدت الاستعداد للتعاون مع مجموعة دول (الاسكوا) لتوفير نسخة مترجمة باللغة العربية يسهل تداولها والتعامل معها.



وأوضحت أن (الاحصاء) أعدت قبل الاجتماع تقريرا بملاحظات الكويت حول جميع الوثائق المعروضة للنقاش خلال هذه الدورة وقامت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بدورها برفع هذه التقارير على موقعها باسم الدولة وفقا لكل وثيقة لتكون الكويت من الدول الأعضاء القليلة بالأمم المتحدة التي أفادت برؤيتها حول كل وثائق الدورة.



وأشارت إلى أن اللجنة الإحصائية تجمع كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على تشجيع تطوير الإحصائيات الوطنية وتطوير الخدمات الإحصائية المركزية للأمانة العامة للأمم المتحدة.