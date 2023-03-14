

القاهرة - ناهد إمام



ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالي.



وقالت وزيرة التضامن نيفين القباج - في بيان امس - إن عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات منذ انطلاقها عام 2016 وحتى مارس الجاري بلغ 21 ألفا و624 وحدة سكنية تقع في 12 منطقة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه.



وأضافت أن اللجنة الوزارية المعنية بتأثيث وحدات السكن البديل للعشوائيات والتي تتولي رئاستها وتضم في العضوية وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظتي القاهرة والجيزة، تحرص على اختيار أفضل العروض للمشاركة بمبادرة التأثيث من حيث تنافسية السعر والجودة.



وأوضحت أن هذه اللجنة الوزارية تحرص أيضا على مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات والجمعيات المصرية العاملة بقطاعي الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية وفقا للاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، حيث تولي القيادة السياسية أهمية خاصة لهذه المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع.



وأكدت أن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها تقع بمناطق (أهالينا، وروضة السيدة زينب، والأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، ومدينة الغردقة، ومعا، وحدائق أكتوبر، وجزيرة الوراق، ومساكن السكة الحديد، وقرية الديسمي، وأرض الخيالة وزهور 15 مايو).



وأشارت إلى أن كل وحدة سكنية تحتوي على غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (انتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من المفروشات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها الأسر مثل بوتاجاز أربع شعل يعمل بالغاز الطبيعي وغسالة نصف أوتوماتيك وثلاجة 11 قدما وسخان يعمل بالغاز الطبيعي 6 لترات وتليفزيون 32 بوصة ورسيفر.



وتابعت أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألفا و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه.