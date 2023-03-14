

بيروت - يوسف دياب



طرأ تطور جديد على صعيد الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ كشف مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» عن أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، قرر تنفيذ الاستنابات الأوروبية التي تطلب الاستماع إلى إفادة سلامة، ما استدعى تأجيل التحقيق بادعاء النيابة العامة في بيروت عليه بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».



وقال المصدر القضائي إن أبو سمرا، وافق على تنفيذ الاستنابات الأوروبية قبل الشروع بالتحقيق اللبناني، وأرسل مذكرة تبليغ إلى سلامة عبر قوى الأمن الداخلي، يطلب منه الحضور إلى مكتبه عند العاشرة من صباح غد الأربعاء، للاستماع إليه في إطار هذه الاستنابات وطرح الأسئلة التي قدمتها الوفود القضائية الأوروبية». وأضاف: «سيتولى أبو سمرا طرح الأسئلة على سلامة بحضور قضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وصلوا إلى بيروت لهذه المهمة، فيما يرجح أن يغيب ممثلو الجانب الألماني بعد نقل القاضي الذي يمثل بلاده في هذه التحقيقات من مركزه، بانتظار تعيين بديل عنه».



واللافت بحسب المصدر فإن «جلسة الأربعاء ستقتصر على رياض سلامة وحده، على أن تحصل جلسات لاحقة تشمل أشخاصا وردت أسماؤهم في اللوائح الأوروبية، سيصار إلى استدعائهم واستجوابهم تباعا». وشدد على أنه «بإمكان حاكم المركزي اللبناني أن يصطحب معه وكلاءه القانونيين، كما يمكن للقاضي أبو سمرا الذي سيتولى عملية التحقيق بحضور القضاة الأجانب، أن يتحفظ على طرح أي سؤال إذا كان خارجا عن سياق القضية، أو فيه تكرار لأسئلة سابقة».



وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، ادعى على رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم «اختلاس أموال عامة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، وأحال الملف الى أبو سمرا لاستجوابهم واتخاذ ما يراه من قرارات، واعتبر المصدر القضائي أن قاضي التحقيق «أعطى أولوية للاستنابات الأوروبية، لعلمه بأن الشروع باستجواب سلامة بالملف اللبناني قد يتأخر، وكي لا يفسر الجانب الأوروبي هذا التأخير وكأنه محاولة لعرقلة مهمته».