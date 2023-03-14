خطابي: نتطلع لإستراتيجية موحدة للتعامل المالي مع الشركات الإعلامية وإدراج مادة التربية الإعلامية بالمقررات التعليمية



عاطف رمضان



أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان موقف الكويت الرسمي، قيادة وحكومة وشعبا، مؤازر للشعب الفلسطيني إلى أن ينال كامل حقوقه الشرعية بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام. وأضاف المطيري، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 98 للجنة الدائمة للاعلام العربي التي عقدت في الكويت، ضمن جدول اعمال اجتماعات جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 89 للجنة الدائمة للاعلام العربي والدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العربي برئاسة العراق، ان القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية الأولى تتصدر جدول أعمال دورتنا الحالية (98).



ولفت الى حرص وزارة الإعلام على متابعة ورصد ونشر أخبار الشأن الفلسطيني يوميا من خلال قنواتها الإعلامية الرسمية لنعكس بذلك التزام الكويت بالاستراتيجية الإعلامية العربية المنبثقة من جامعة الدول العربية ومنطلقاتها وإطارها المرجعي التي تتصدرها القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية. وأشار المطيري الى ان الاجتماعات المنعقدة بالكويت خلال الفترة 13 و14 الجاري تتناول العديد من القضايا الاعلامية الهامة منها، القضية الفلسطينية والتصدي لظاهرة الإرهاب، وتوفير الحماية المجتمعية لظاهرة الإشاعات والمعلومات المضللة، وضع استراتيجية موحدة للتعاون مع جميع شركات الإعلام الدولية، وتبني الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.



وأشار المطيري الى ان هذه المواضيع تتطلب تعاونا عربيا وثيقا بين الدول والمنظمات والمؤسسات الإعلامية من أجل تحقيق التفاعل الإيجابي تجاه تلك القضايا في ظل الانتشار الواسع والتطور السريع في تقنيات الإعلامي الإلكتروني، ومن هذا المنطلق، تتضاعف مسؤوليات الإعلام ودوره الحيوي في دعم مؤسسات الدول وشعوبها، واحتواء الآثار الناجمة عن كل القضايا والظروف التي تواجهها.



وزاد: لعل الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية مؤخرا وما تسبب به من كوارث بشرية كبير مثال على ذلك، ففي الكويت، على سبيل المثال، فزعت أجهزة الإعلام الرسمي والخاص، بتسليط الضوء على هذا الحدث المأساوي وتدشين حملة تبرعات للمتضررين وتغطية اخبارية ميدانية لقوافل المساعدات الإنسانية التي تم نقلها برا وجوا إلى المناطق المتضررة لحظة بلحظة.



من جهة أخرى، هنأ المطيري الأشقاء في دولة قطر على ما حققوه من نجاح وتميز باستضافة كأس العالم 2022، مشيرا الى أنها أكبر تظاهرة رياضية وإعلامية حققت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم الاحترافي والبنية التحتية المتطورة والمتميزة.



وأكد أن الأشقاء في قطر استطاعوا استثمار هذه المناسبة العالمية لإبراز القيم العربية وبث الهوية العربية الأصيلة عالميا. ورحب المطيري بالضيوف والوفود المشاركة ونقل لهم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتمنياتهم بأن تكلل أعمال الدورة الحالية بالنجاح والتوفيق والسداد لخدمة أهداف وطموحات أمتنا العربية.



جدول الأعمال



من جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي: نتطلع في نطاق هذه اللجنة لبحث البنود المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك اعطاء مدلول ملموس لخطة التحرك الاعلامي ومثيلاتها من الوثائق التوجيهية ولاسيما الاستراتيجية الاعلامية العربية والخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة، مؤكدا على اهمية تكريس مواكبة اعلامية وتواصلية متفاعلة مع الجهود الوطنية والاقليمية لتنفيذ اهداف الاجندة الأممية 2030 وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع الشركاء من مؤسسات تنفيذية ومنتخبة ومجتمع مدني واتحادات مهنية من اجل تحسين الواقع المعيشي اولا واخيرا للمواطن العربي.



وأضاف خطابي انه يتطلع عبر هذه الدورة إلى السير قدما نحو بلورة استراتيجية موحدة للتعامل المالي مع الشركات الاعلامية الدولية الكبرى، وادراج مادة التربية الاعلامية في المقررات التعليمية منوها بالخطوات الموفقة التي قطعت في هذا الشأن بتعاون وثيق مع الامانة العامة ووزارة الاتصال الحكومي الاردنية والهيئة العربية للبث الفضائي.