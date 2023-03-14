استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان أمس رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي الصباح، حيث قدمت لسموه شهادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عن ملف (أفضل ممارسات الصون) والذي يعتبر أول ملف عربي لأفضل ممارسة لصون التراث، وذلك من خلال نقل المهارات المعرفية لنسيج السدو.



وقد أعرب سموه عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الكويت كأول دولة عربية وخليجية، مثمنا الجهود الوطنية المشهودة لتوثيق إرثنا الحضاري والحفاظ على تراثنا التقليدي في الحياكة والنسيج بما يسهم في إحياء هويتنا الثقافية لأجيال الحاضر والمستقبل.