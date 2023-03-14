أسامة دياب



استقبل السفير الألماني في الكويت هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس عددا من ممثلي الصحافة الكويتية في لقاء ودي للتعارف بعد أن قدم أوراق اعتماده.



والسفير فون ريبنيتس هو ديبلوماسي مخضرم لديه خبرة كبيرة في العمل الديبلوماسي بمنطقة الخليج، حيث كان سفيرا لألمانيا في عمان، ونائبا للسفير في السفارة الألمانية بالرياض.



وخلال اللقاء أطلع السفير فون ريبنيتس ممثلي وسائل الإعلام الكويتية على آخر مستجدات العلاقات الألمانية - الكويتية، وتبادل معهم الأفكار حول كيفية تعزيز هذه العلاقات في السنوات المقبلة.



وخلال اللقاء، قال السفير الألماني: تشرفت بتقديم خطاب الاعتماد الخاص بي إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يوم 7 مارس 2023. وأضاف السفير: «إن العمل على تعميق العلاقات بين بلدينا سيكون في مقدمة أولوياتي».



وذكر أن الكويت وألمانيا تربطهما علاقات ثنائية قوية مستمرة منذ استقلال الكويت، وانطلاقا من هذا الأساس المتين للقيم والمصالح المشتركة، فإن أولويتي هي توسيع نطاق علاقاتنا بشكل أكبر، من أجل الاستغلال الكامل لإمكاناتنا المشتركة.



وقال: نحن حريصون على المشاركة في التنويع الاقتصادي للكويت انطلاقة من «رؤية الكويت 2035»، فهذه مهمة ذات أبعاد استراتيجية، والشركات الألمانية على استعداد للمساهمة عندما يطلب منها ذلك، وقد شاركت بالفعل في تنفيذ مشاريع كثيرة في الكويت، منها مؤخرا في قطاع الطاقة، وكمشرفين على محطة مياه الصرف الصحي الجديدة في أم الهيمان، وكمستشارين لمشروع مطار الكويت الدولي.



وأشار إلى أن هناك شركات هندسية ومؤسسات علمية ألمانية شاركت في مشروع «الشقايا» للطاقة المتجددة، وزاد قائلا: «أرى إمكانات في هذه القطاعات والعديد من القطاعات الأخرى من الاقتصاد الكويتي، ونحن على استعداد للشراكة مع الكويت من أجل مستقبل اقتصادي متنوع ومزدهر».



وتحدث فون ريبنيتس عن القضية العالمية الأكثر إلحاحا قائلا: إن تغير المناخ مسألة حقيقية واقعية، نشاهدها هنا أيضا، الآثار الحالية للانبعاثات العالمية المستمرة تذكرنا بضرورة التكاتف، والتوحد في معركتنا ضد التغير المناخي، وستبقى ألمانيا رائدة في هذا الشأن. وستستضيف الحكومة الألمانية المؤتمر الدولي التاسع لتحول الطاقة في برلين في الفترة من 28 إلى 29 مارس 2023 تحت شعار «تحول الطاقة - تأمين مستقبل أخضر»، في الفترة التي تسبق الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ستنعقد في خريف هذا العام.



وأضاف أنه في الوقت الذي تسود فرص كبيرة، وكذلك حالة من عدم يقين كبيرة في قطاع الطاقة، سيجمع المنتدى صانعي السياسات، وقادة الأعمال، والمبتكرين من جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق انتقال الطاقة العالمي. وسيتناول مؤتمر هذا العام التحديات الكبرى في تحول الطاقة، مثل أمن الطاقة، وإزالة الكربون، والهيدروجين الأخضر، والوصول إلى الطاقة، والمخاطر الأمنية الناشئة عن تغير المناخ.