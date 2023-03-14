استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية، والشيخة الزين صباح ناصر السعود سفيرة للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهما منصبيهما الجديدين. حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



من جهة أخرى، استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان صباح أمس رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي، حيث قدمت لسموه شهادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عن ملف «أفضل ممارسات صون»، والذي يعد أول ملف عربي لأفضل ممارسة لصون التراث، وذلك من خلال نقل المهارات المعرفية لنسيج السدو. هذا، وقد هنأها سموه على هذا الإنجاز التراثي، مشيدا سموه بما تقوم به جمعية السدو الكويتية من عمل مخلص للمحافظة على التراث الكويتي الأصيل، وتمنى سموه لها ولأعضاء الجمعية دوام التوفيق والنجاح لرفع راية الوطن العزيز.