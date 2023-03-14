بداح العنزي



أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تصنيف شركات النظافة شركات أعمال النظافة العاملة في المدن (حسب القدرة والإمكانات والخبرات).



وقال العبدالجادر إنه تمت إحالة كتاب شركة المرافق العمومية بشأن طلب استثناء مرافق وأراضي الشركة من لائحة المعارض المؤقتة إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير حول هذا الأمر.



وذكر أنه تمت إحالة الرد على سؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية إلى اللجنة المشتركة من القانونية والمالية والبيئية. وأوضح انه تم إبقاء رد الإدارة القانونية الخاص بالاقتراح المقدم من العضو السابق حمد المدلج، بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة على جدول أعمالها.



كما أبقت اللجنة مشروع لائحة الإعلانات على جدول أعمالها.