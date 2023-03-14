أسامة أبوالسعود



دعا مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف د.أحمد العتيبي الكويتيين الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك المقبل إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بشأن حجز موعد العمرة عبر تطبيق نسك (NUSUK)، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من السلطات السعودية وبحسب الطاقة الاستيعابية. وقال العتيبي في تصريح صحافي إن وزارة الأوقاف حريصة على ضمان وصول كل معتمر ينوي أداء العمرة بسهولة ويسر، ولهذا فإن الوزارة تسعى جاهدة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لنقل كل التعليمات الصادرة لضمان سلامة المعتمرين الكويتيين.