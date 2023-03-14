كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة، فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة.



وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي بنوباته الثلاث على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها قد أسفرت عن ضبط عمال يقومون بفرز والعبث بالنفايات وتم تحرير 9مخالفات لهم لعدم الالتزام بقانون البلدية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.



ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية والعمالة للالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفي حال وجود أي شكوى نظافة تشوه المنظر العام من انقاض أو عمال نظافة الرجاء الاتصال على 1854444 أو على رقم الواتساب 24727732 أو الخط الساخن 139 للحد من هذه الظواهر السلبية.