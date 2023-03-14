تبحث لجنة الأحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المقرر نصار العازمي طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور، ويتضمن جدول الأعمال الاجتماع ما يلي:



٭ طلب وزارة الداخلية استحداث شارع بربط الشارع رقم (3) بشارع رقم (50) بمنطقة هدية قطعة (4).



٭ طلب إلغاء البند رقم (1) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 1152 / 07،2019، د2) بشأن إعادة تنظيم الجزء الإداري ضمن القطعة رقم (5) بمنطقة العقيلة مركز الفنطاس سابقا).



٭ طلب وزارة المالية تخصيص ممشى مع مواقف للسيارات بمنطقة بنيدر.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص جورة ومسار بطول (1950م) وبقطر (200 mm) بصفة مؤقتة بمنطقة صباح الأحمد السكنية.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة فهد الأحمد.



٭ طلب وزارة الأوقاف توسعة سكن الإمام والمؤذن.