أشكناني لـ «الأنباء»: اختيار اسم «أثر» يعكس بصمة الخطوط التي استخدمتها على القطع

كل قطعة تحمل أثراً من الخطوط الفنية وأتمنى أن تنال إعجاب الشغوفين بهذا الفن

الخالد: نحتاج دوماً لمثل هذه المعارض فالشعب الكويتي ذواق ومتعطش لهذا النوع من الفن

المسعود: أشكناني حوّلت الخط العربي إلى أثاث وهذا النوع من الفن سيكون له مستقبل باهر



آلاء خليفة



«أثر» هو العنوان الذي اختارته الفنانة التشكيلية ومصممة الديكور شيماء أشكناني عنوانا لمعرضها الذي نظمته باستضافة من استديو فولفو بمجمع الخليجــيــة، حـيـــث كان افتتاح المعرض مساء أمس الأول بحضور لفيف من الشخصيات العامة في المجتمع، وتضمن المعرض لوحات فنية ورسما على الأثاث والملابس بأنامل الفنانة المبدعة شيماء أشكناني، وسيستمر المعرض على مدار 3 أيام.



وفي لقاء خاص لـ«الأنباء» على هامش المعرض، قالت الفنانة شيماء أشكناني: إنها نظمت معرضها «اثر» بالتعاون مع استديو فولفو، لافتة إلى أنها حرصت في هذا المعرض على الخروج عن إطار اللوحات الفنية فقط في المعرض وأضافت عليها الطباعة على الأقمشة، ومن ثم استخدامها على قطع الأثاث المختلفة من كراسي وطاولات وأدوات مائدة.



وأعربت أشكناني عن فخرها باختيار استديو فولفو لها للمشاركة معهم في المعرض، موضحة أنها قامت بالرسم على السيارة وإبراز مميزات السيارة بشكل فني مميز، لافتة إلى أنها المرة الثالثة التي تنظم فيها معرضا في استديو فولفو.



وحول اختيارها لعنوان المعــرض «أثــــر»، قالت أشكناني: بحثت لفترة طويلة عن عنوان يتطابق مع عملي فوجدت أن كلمة أثر (Effect) كلمة مميزة، بحيث إن عملي الفني يترك أثرا لدى المتلقي، مضيفة: ان اختيار اسم «أثر» يعكس بصمة الخطوط التي استخدمها على كل القطع، لافتة إلى ان كل قطعة تحمل أثرا من الخطوط الفنية لأعمالها التي تأمل أن تنال إعجاب الشغوفين بهذا النوع من الفن.



وعلى صعيد متصل أوضحت أشكناني انه هناك العديد من المعارض التي ستشارك بها الفترة المقبلة سواء محليا أو عربيا، مشيرة إلى أن المعرض مستمر على مدار 3 أيام من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، داعية الجميع لحضور المعرض.



شغف وتميز



من جانبها، أعربت النائبة عالية الخالد، عن سعادتها بحضور معرض الفنانة التشكيلية المتميزة شيماء أشكناني وما شهدته من إبداعات داخل المعرض من لوحات فنية وقطع فنية متميزة بأنامل الفنانة شيماء والتي تعكس فنا عميقا يتضمن إبداعا وتميزا وابتكارا رائعا يفوق الوصف.



وأكدت الخالد ان الحاجة ماسة دوما لتنظيم مثل تلك المعارض الفنية المتميزة، لاسيما أن الشعب الكويتي شعب ذواق للفن ومتعطش دوما لهذا النوع من الفنون والثقافة في المجتمع، موضحة أن تلك المعارض الفنية تعكس الطبيعة الإنسانية في التعبير عن الذات بأشكال تختلف عن الأساليب المعتادة في الحوار والكلام، متمنية للفنانة شيماء أشكناني المزيد من التميز والإبداع والتقدم في مسيرتها، وأوضحت الخالد ان استديو فولفو يستضيف دوما مثل تلك المعارض الفنية المتميزة كنوع من الدعم لهؤلاء الفنانين، فلهم كل التقدير على هذا الجهد المميز، موضحة أن ذلك الأمر يدعم المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تقوم بها الشركات تجاه المجتمع. وذكرت الخالد أن الكويت رائدة في مجال الفنون والثقافة على مر التاريخ وعريقة في مجال الأدب والتراث والفن والثقافة، مؤكدة انه يجب الاهتمام بشكل اكبر اليوم على مثل تلك الفنون وإبرازها بالشكل الذي تستحقه، وأن يكون هناك مزيد من التبادل الثقافي والفني بين الشعوب والدول.



أثر إيجابي



من ناحيتها، أشادت الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل أبرار المسعود في حديث خاص لـ «الأنباء» على هامش المعرض، بالإبداعات الفنية التي شهدتها في معرض الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني، موضحة انه ليس بالأمر الغريب عليها، فهي دائما مبدعة ودائما تترك أثرا كما رغبت في أن تسمي معرضها «أثر»، متابعة: فهي فعليا دائما تترك أثرا إيجابيا بفنها المتميز، مبدية إعجابها بأن المعرض لم يشمل لوحات فنية، فحسب إنما حولت الخط العربي والإبداع الفني إلى الأثاث، لافتة إلى أن هذا النوع من الفن سيكون له مستقبل باهر.



وأشادت المسعود كذلك بالفنانة التشكيلية شيماء أشكناني، كونها عملت على مواكبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، فحرصت على تقديم أعمال فنية خاصة بالشهر الفضيل وبمائدة رمضان على وجه الخصوص، متمنية لها المزيد من الإبداع خلال الفترة المقبلة.



دعم المواهب



من جانبه، ذكر مدير استديو فولفو خوسيه وهبة، أن استديو فولفو حريص دوما على دعم المواهب والطاقات الابداعية والفنانين في مختلف أشكال الفنون، لافتا إلى أن استديو فولفو حريص على وجه الخصوص على دعم الفنانات الكويتيات كجزء كذلك من دعم وتمكين السيدات في المجتمع، وأفاد وهبة بأن ذلك التعاون الثالث مع الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني، موضحا أنها حرصت في المعرض الحالي على تقديم عدة أشكال فنية في المعرض ولم تقتصر فقط على اللوحات الفنية، إنما كذلك الرسم على قطع الأثاث والملابس بخلاف الأشياء الخاصة بشهر رمضان، مشيدا بهذا الإبداع والابتكار الذي شهده معرض الفنانة شيماء أشكناني.





