في إطار التعاون الدائم الذي ينشده البنك التجاري مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة، من أجل تشجيع الخريجين الجدد من الطاقات الوطنية المتميزة على تحقيق طموحاتهم، والتطلع للحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة لدى البنك، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST للفرص الوظيفية، ويحرص على التواصل الفعال مع الخريجين المتميزين والراغبين بالعمل في القطاع المصرفي. ومن المعروف أن المشاركة في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والمؤسسات والجهات المختلفة تعتبر بمنزلة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى.



وفي هذا السياق، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض جامعة الخليج للفرص الوظيفية الذي يقام في مقر الجامعة على مدار ثلاث أيام وحتى اليوم 14 الجاري، حيث يوفر البنك التجاري للخريجين خلال فترة المعرض فرصة التوظيف الفوري للراغبين في الانضمام لأسرة البنك التجاري بعد اجتياز المقابلة الشخصية.



وبدوره، أعرب مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله عن دعم البنك الدائم ومشاركته في المعارض الوظيفية التي تنظمها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قائلا: «يسعى التجاري دوما إلى استقطاب ودعم المواهب الوطنية الشابة الطموحة والراغبة في العمل بالقطاع المصرفي، ويوفر لهم فرص العمل المناسبة حسب تخصصاتهم الدراسية ومساعدتهم على البدء في مسيرة حياتهم العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر ضمن الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة».