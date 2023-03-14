نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) صباح أمس الإثنين محاضرة بعنوان «استخدام تقنيات الزراعة الهوائية والمزارع العمودية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الكويت»، وذلك باستعراض نتائج أحد المشاريع النموذجية التي مولتها المؤسسة، من منطلق مساعيها في الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الكويت. وقد قامت شركة بي أورجانيك (BeOrganic) بتنفيذ المشروع، من خلال استخدام تقنيات الزراعة الهوائية، وتجربتها على مزرعة ذات أبراج عمودية في منطقة الوفرة، حيث أظهرت نتائج مشجعة مقارنة بالزراعة التقليدية.



وقد حضر هذه المحاضرة ما يقارب 95 مشاركا من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، واتحاد الجمعيات التعاونية، واتحاد المزارعين، وجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة التربية، وبلدية الكويت، ووزارة الأشغال، بالإضافة إلى القطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب المزارع والمطاعم.



وقد قدمت شركة بي أورجانيك (BeOrganic) عرضا مرئيا لتجربتها في استخدام هذه التقنية في إحدى المزارع بالوفرة، حيث أشار م.راشد بورزق إلى أن هذه تقنية أميركية متطورة تجمع بين طريقتين متقدمتين للزراعة، وهي الزراعة العمودية التي تتيح زراعة محاصيل أكثر في مساحة أقل من خلال أبراج عمودية، بالإضافة إلى الزراعة الهوائية، وهي التي لا تحتاج إلى تربة (Aeroponics)، حيث تبقى جذور النباتات معلقة في الهواء، مما يمنحها التهوية المناسبة، والمزيد من الأكسجين المطلوب.



من جهته، أشار م.محمود جمعة إلى أن الدراسة اشتملت على إنشاء 140 برجا ممتدا على مساحة 300 متر مربع، حيث أنتج حوالي 9200 محصول، بمتوسط دورة حصاد خلال شهر. وقد أثبتت نتائج المشروع أن التقنية يمكنها توفير إنتاجية أكبر للمحاصيل بنسبة تصل إلى 800% لكل قدم مربعة سنويا، مقابل الزراعة الحقلية التقليدية، مع استخدام كمية أقل من المياه بنسبة تصل إلى 92%، ودون استخدام مبيدات حشرية، كما أنها لا تتطلب عمالة كبيرة ولا مدربة، ولا تحتاج إلى الكثير من الصيانة.



وأضاف جمعة أنه تستخدم مضخة لتزويد جميع المحاصيل بمحلول معدني طبيعي بنسبة 100% كمصدر للغذاء، وأكد على أنها تقنية مؤتمتة بالكامل ومتطورة للتحكم في المناخ، ما يمكن من زراعة المحاصيل على مدار العام، حتى في ظل المناخ القاسي في الكويت، ويمكن استخدامها في المباني السكنية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المباني الأخرى.



من جانبها، أشارت نائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خولة الشايجي إلى أن موضوع الأمن الغذائي يعد من الأولويات البحثية الوطنية التي تركز عليها استراتيجية المؤسسة الحالية 2022-2024، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات في سلسلة الإمدادات الغذائية، وما صاحب ذلك من ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء، والتهديدات المتعلقة بتوفيره وتأمين نقله. كذلك أشارت إلى أن المؤسسة قد أطلقت مؤخرا دعوة لتقديم مقترحات بحثية وحلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات، من منطلق تفعيل دورها كمحفز رئيس في التنمية المستدامة، ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية 2035.