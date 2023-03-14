

ليلى الشافعي



افتتح بيت الزكاة أمس، ملتقى «فقة الزكاة» لأجهزة وصناديق الزكاة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين عن أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور ممثلي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت، بالاضافة الى حضور دولة الامارات ومملكة البحرين عبر برنامج زوم، حيث ينعقد حتى غد الأربعاء 15 الجاري بالفترة الصباحية. وقال مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د. ماجد العازمي في كلمة ألقاها بافتتاح الملتقى: من منطلق حرص بيت الزكاة على شريعة فريضة الزكاة وما لها من أثر إيجابي على المجتمعات فإن البيت يعمل بشكل دؤوب على استضافة العديد من المؤتمرات والندوات التي تجمع العاملين في أجهزة الزكاة وغيرها من أجل توطيد أواصر التعاون البناء.



وأضاف العازمي ان الهدف من هذا الملتقى مناقشة شروط وجوب الزكاة، وزكاة القرض الحسن، وزكاة الأسهم، وزكاة السندات والصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية وزكاة الحسابات الاستثمارية وزكاة الفطر ومصارف الزكاة وغيرها من المحاور المهمة في فقة الزكاة.



وفي ختام كلمته شكر مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د. ماجد العازمي جميع الحضور على تواجدهم الكريم للمشاركة في اثراء فعاليات هذا الملتقى، آملا الاستفادة منها في تطوير العمل داخل مؤسساتنا وأجهزتنا في دول مجلس التعاون الخليجي كل في تخصصه.