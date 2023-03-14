الفرع يخدم سكان العديلية والنزهة والفيحاء والروضة والسرة وقرطبة بمحيط يضم 169 ألف شخص

سلطان العديلية هو خطوة جديدة نحو تحقيق إستراتيجية تدشين 20 فرعاً جديداً في 5 سنوات

10 دقائق حد أقصى للوصول لأي من فروع «سلطان» بحلول 2025 لجميع سكان الكويت



ندى أبو نصر



أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية أمس عن افتتاح الفرع الجديد لها في منطقة العديلية بجانب نادي كاظمة الرياضي، وذلك بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، عصام الرفاعي، والرئيسة التنفيذية لشركة مركز سلطان خديجة أوبلا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومجموعة من شركاء الأعمال.



وقد جاء هذا الافتتاح بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة المطورة لـ«سلطان» والتي تم إطلاقها لأول مرة من خلال «سلطان العديلية»، والذي يعد خطوة جديدة في تحقيق استراتيجية التوسع المحلي للشركة.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، عصام الرفاعي: «نحتفل اليوم (أمس) بتدشين «سلطان العديلية»، وهو مركز تسوق مثالي يقع في القلب السكني لمحافظة العاصمة ليخدم محيطا سكنيا يضم أكثر من 169 ألف شخص وهم سكان العديلية، والنزهة، والفيحاء، والروضة، والسرة، وقرطبة». وأكد أن «سلطان العديلية» هو خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية الشركة التي تسعى إلى انتشار فروع «سلطان» في الكويت بهدف ألا تستغرق عملية الوصول لأحد أفرع «سلطان» أكثر من عشر دقائق من أي موقع من مواقع الكويت السكنية والتجارية والترفيهية وذلك بحلول عام 2025».



وأضاف الرفاعي: «منذ افتتاح أول فرع في عام 1981، ونحن مستمرون بتطوير وتنمية قطاع البيع بالتجزئة في الكويت وتوفير منتجات غذائية ومنزلية عالية الجودة من كافة أنحاء العالم وبأسعار تنافسية، اليوم الشركة تمضي قدما نحو تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى افتتاح 20 فرعا جديدا لـ«سلطان» بحلول العام 2025، حيث تم إطلاق 14 فرعا حتى اليوم وذلك منذ إطلاق الاستراتيجية في العام 2020».



من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، خديجة أوبلا: «يسعدنا كشف النقاب عن الهوية البصرية الجديدة لـ«سلطان» تزامنا مع افتتاح الفرع الجديد في منطقة العديلية».



وقالت أوبلا: «هوية «سلطان» المطورة تعكس النمو في أعمال الشركة في السنوات الأخيرة وخططها المستقبلية من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تحاكي التصميم الداخلي الجديد لأفرع «سلطان» وحرص الشركة على مواكبة التطور والتنوع في أنماط الحياة المختلفة والحميات والنظم الغذائية المختلفة ومنها الكيتو والأغذية الخالية من الجلوتين، بالإضافة إلى الأغذية المناسبة لمرضى السكر».



يذكر أن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية هي أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت وتمتلك وتشغل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عمان والبحرين. تشغل الشركة حاليا أكثر من 69 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعا في الأردن، ثلاثة أفرع في البحرين، ثمانية أفرع في عمان. كما تملك الشركة 46 فرعا في الكويت ممتدة من الجهراء إلى النويصيب. أفرع الشركة في الكويت تتنوع بين ستة مراكز رئيسية، و12 مركزا لـ«سلطان ماركت» والتي تعتبر الوجهة الأمثل للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و29 مركزا لـ«سلطان إكسبرس» التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.