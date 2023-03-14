دارين العلي



تفاعلت وزارة الكهرباء والماء مع الفيديو الذي نشره أحد المواطنين حول سرقة المياه من أحد المستوصفات المهجورة التابعة لوزارة الصحة.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع للوزارة أحمد الشمري انه بعد انتشار الفيديو بقيام بعض العمالة الوافدة باستخدام مياه أحد المرافق الحكومية واستخدامها في غسيل السيارات، تمكن الفريق من تحرير محضر ضبط وقطع خدمة المياه عن المبنى الحكومي المهجور. ولفت الشمري إلى انه تم تنفيذ محضر هدر مياه وقطع المياه عن المبنى، لافتا الى انه يفترض على مؤسسات الدولة الحرص على مبانيها وعدم ترك أي مجال لاستغلالها بغير صفة قانونية. وأكد انه من المفترض على أي جهة سواء حكومية أو خاصة في حال إخلاء مبانيها ضرورة قطع خدمتي الكهرباء والماء عنها تفاديا لاستخدامها من قبل البعض بصورة غير قانونية.