

مفرح الشمري



تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور وزراء الإعلام والثقافة في الخليج والوطن العربي، يعرض غدا وعلى مدى ثلاثة أيام على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي العرض المسرحي التاريخي «سدرة اللؤلؤ»، الذي تنظمه وزارة الإعلام، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



العرض المسرحي التاريخي يشارك فيه نخبة مميزة من نجوم الكويت الكبار والشباب في التمثيل، وعلى رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله، الفنان القدير محمد المنصور، الفنان القدير جاسم النبهان، الفنان حسين المنصور، الفنان عبدالعزيز المسلم، الفنان د.طارق العلي، الفنان نادر الحساوي، الفنان حسن ابراهيم، الفنان يعقوب عبدالله، الفنان حمد العماني، الفنان محمد صفر، الفنان حمد أشكناني، الفنانة فاطمة الطباخ، الفنان ميثم بدر، الفنان عبدالله البدر، الفنان علي الحسيني، الفنان يوسف الحشاش، الفنان بدر البناي، الفنان محمد الدوسري، الفنان عثمان الشطي، الفنان سعود بوشهري، الفنان يعقوب حيات، والفنان عبدالغفار العوضي.



كما يشارك في العرض الملحمي نجوم الغناء في الكويت من الكبار والشباب، وهم: المطرب القدير عبدالله الرويشد، المطربة القديرة نوال، المطرب سليمان العماري، المطرب إبراهيم دشتي، المطربة شيماء، المطرب بدر نوري، المطربة شهد العميري، والطفلة زينة الصفار.



فكرة عرض «سدرة اللؤلؤ» والبناء الدرامي والحوار تعود للمخرج القدير عبدالله عبدالرسول الذي يتصدى أيضا لإخراجه مسرحيا، أما تجميع المعلومات التاريخية والوثائق والحوارات الخاصة بالعمل فتصدى لها محمد الرباح، بينما تصدى الشاعر عبدالرحمن العوضي لكتابة أشعار وأغاني هذا العرض الفني الوطني الضخم شكلا ومضمونا التي تتصدى د.نورة القملاس للإشراف عليه موسيقيا، بينما الإشراف التقني فيتصدى له فيصل العبيد، ود.ابتسام الحمادي استشارات الفنية.



أما ألحان أغاني الأوبريت فصاغها مشعل حسين، وحسن الملا تصدى لتصميم السينوغرافيا، وإيمان السيف تصميم وتنفيذ الأزياء، وسعود المسفر يتصدى للمؤثرات الصوتية الخاصة بالعمل الفني وبمشاركة مجاميع الحركة التعبيرية والفنون التراثية.



وفي هذا الصدد، ثمنت الفنانة القديرة سعاد عبدالله هذه الخطوة المباركة من وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لعودة مثل هذه المسرحيات التاريخية في الكويت التي كانت سباقة في مثل هذه المسرحيات، حيث قدمت في السابق مسرحية على جناح التبريزي وحفلة على الخازوق والزير سالم ومولد أمة والذي شارك فيه نخبة من الفنانين العرب.



وأضافت: عودة مثل هذه العروض التاريخية مهمة للجيل الحالي حتى يتعرف عن قرب تاريخ بلاده، مشيرة الى أن هذا العرض يتحدث عن الكويت في عيون الآخرين وماذا قيل عنها من البعثات الأجنبية والرحالة والشعراء الأوائل عندما وطئوا أرض الكويت.



وقالت: العرض يجمع معظم الفنانين الكبار مع الشباب، وهذا بحد ذاته أمر يحسب لمن نظم لهذا العرض الذي أتمنى أن ينال إعجاب الجميع محليا وخليجيا وعربيا.



من جهته، قال الفنان القدير محمد المنصور إن «سدرة اللؤلؤ» يجمع جميع أطياف الكويت بحضرها وباديتها من خلال اللوحات التي يتضمنها هذا العرض التاريخي والذي سيكون مادة توثيقية للأجيال القادمة ليتعرفوا على بلادهم ودورها في القرون الماضية.



أما الفنان القدير جاسم النبهان فطالب وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالاستمرار في تقديم مثل هذه العروض التاريخية حتى يتعرف العالم عن قرب عن طبيعة الإنسان الكويتي الذي قهر المستحيل في شتى المجالات لرفع اسم بلاده.



بينما الفنان القدير حسين المنصور أكد أن مثل هذه العروض ستبقى عالقة في الأذهان لأنها تتحدث عن معلومات موثقة عن دور الكويت الواضح منذ القدم في هذا العالم مع أنها دولة صغيرة ولكن أفعالها كبيرة في المحافظة على علاقاتها الطيبة مع الجميع.



وأشار الفنان القدير عبدالعزيز المسلم الى أن مثل هذه العروض جديرة بالاحترام والتقدير وسعيد لمشاركتي فيها لأنها تتحدث عن الكويت وأهلها في عيون الآخرين، مشيرا الى ان الشخصية التي سيقدمها في هذا العرض سيتفاجأ بها الجميع.



أما الفنان القدير د.طارق العلي فذكر أن الجميل في هذا العرض التاريخي مشاركة الفنانين الكبار مع الأجيال الذين جاؤوا من ورائهم وصولا للشباب والأطفال، وهذا بحد ذاته أمر يشكر عليه من قاموا على هذا العرض بإيجاد هذه التوليفة من الفنانين في مثل هذا العمل التاريخي.



وعن الشخصية التي سيجسدها في هذا العرض، قال العلي إنه سيجسد شخصية الشاعر العربي المعروف الفرزدق، متمنيا أن ينال العرض إعجاب الجميع.



بدوره، قال الفنان القدير نادر الحساوي انه سعيد بالمشاركة في هذا العرض التاريخي مع نخبة مميزة من النجوم الكبار والشباب، منوها بأنه سيجسد شخصية الشاعر العربي جرير، شاكرا للقائمين على هذا العمل التاريخي ومتمنيا التوفيق لجميع زملائه.



أما الفنان القدير حسن إبراهيم فقال عن مشاركته في هذا العمل إنه سعيد لدعوته للمشاركة مع هذه النخبة المميزة من فناني الكويت الكبار والشباب وانه سيجسد في العرض شخصية رئيس تحرير لصحيفة، يرصد مواقف الكويت مع الدول الأخرى ومواقفها التي لا تنسى.



من جانبها، قالت الفنانة فاطمة الطباخ إنها سعيدة بالمشاركة في هذه المسرحية التاريخية مع نجوم كبار، خصوصا أن هذا العرض لا يوجد به إلا ثلاث نساء هن الفنانة القديرة سعاد عبدالله، وهي والطفلة زينة الصفار.



وعن الشخصية التي ستجسدها ذكرت، أنها شخصية السيدة جيهان السيد رجب التي حضرت للكويت برفقة زوجها د.طارق السيد رجب وشاركته في رحلة التنقيب في جزيرة فيلكا لتكشف كنوزها بعد ذلك.



أما الفنان ميثم بدر، فقال إنه سعيد لمشاركته في العرض المسرحي التاريخي «سدرة اللؤلؤ» مع هذه الكوكبة الجميلة من الفنانين الكبار، وشاركه في هذه السعادة الفنان يوسف الحشاش الذي ثمن للقائمين على هذا العرض دعوته للمشاركة، مؤكدا أن مثل هذه العروض الضخمة تفيده في مسيرته الفنية وتحديدا في الإخراج المسرحي.



بينما قال الفنان عبدالعزيز بهبهاني إن مثل هذه العروض المسرحية نحن نحتاج اليها لأن الكويت تمتلك المقومات لتقديمها.



وعن الشخصية التي سيجسدها، ذكر أنها لباحث جغرافي يكشف الكثير من الكنوز المخبأة في أرض الكويت التي مرت بها قوافل التجارة منذ العصور القديمة.



الوزير المطيري حضر البروفة النهائية



قام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة إلى فريق عمل العرض المسرحي التاريخي «سدرة اللؤلؤ» بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث كان في استقباله مخرج العرض عبدالله عبدالرسول والفريق الفني والتمثيلي والغنائي المشارك في هذا العرض التاريخي الذي حضر بروفته النهائية على خشبة المسرح الوطني.



وشكر الوزير المطيري كل القائمين على هذا العمل وعلى رأسهم الفنانون الكبار المشاركون فيه، وأثنى على جهدهم في إبراز هذا العرض المسرحي بالصورة المناسبة أمام ضيوف الكويت، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في هذا العرض الذي سيقام غدا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور وزراء الإعلام والثقافة في الخليج والوطن العربي، خصوصا وان العمل يرصد الكويت في عيون الآخرين، حيث كانت ممرا لقوافل التجارة في العصور القديمة، وهذا يدل على مكانة الكويت في قلوب من زارها.