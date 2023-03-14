

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني قرارا بتكليف د.سامح مهران برئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 30 لعام 2023.



وعقب صدور القرار، أكد مهران سعيه وعمله على تقديم دورة تليق باسم مصر وتاريخها المسرحي الطويل، وتؤكد الريادة المصرية في هذا المهرجان المتخصص الذي انطلق منذ أكثر من 30 عاما، وخلق مجالا فسيحا لتبادل الخبرات بين شباب المسرحيين من مصر ومن كل دول العالم عبر دوراته المتتالية. يذكر أن د.سامح مهران، أستاذ الدراما، شغل منصب الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، ورئيس لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تولى رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وشغل في وقت سابق رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لثلاث دورات.



من جانب آخر، اختارت الهيئة العربية للمسرح المخرج المصري خالد جلال ليكون عضوا بمجلس أمنائها، وذلك بعد ان أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، قراره بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح، والذي يتكون من 19 عضوا عربيا.