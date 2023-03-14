3.6 مليارات دولار خسائر أسواق الخليج بجلسة أمس.. منها 433 مليوناً لسوق الكويت

الأداء القوي لسهم «أرامكو» دعم السوق السعودي لتحقيق مكاسب بـ 2.67 مليار دولار



شريف حمدي



جاءت إفصاحات البنوك امس على موقع البورصة لتؤكد أن سوق الأسهم الكويتي في منأى عن التداعيات الناجمة عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي، حيث أكدت 8 بنوك عدم انكشافها على البنك الذي أغلقته السلطات الأميركية إثر إفلاسه الأسبوع الماضي.



وأوضحت بنوك وربة وبوبيان وبنك الكويت الدولي «KIB» والأهلي المتحد والخليج والتجاري والأهلي وبرقان في إفصاحات منفصلة على موقع البورصة أمس، أنه لا توجد أي انكشافات على البنك المذكور بطرق مباشرة أو غير مباشرة، حيث بدا من خلال هذه الإفصاحات ان بورصة الكويت استوعبت تداعيات اكبر إفلاس منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك من خلال تراجعات اعتيادية على مستوى المؤشرات أو المتغيرات.



وكان بنك الكويت المركزي أكد أول من أمس أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك «سيليكون فالي» الأميركي «ضئيل جدا للغاية» بسبب استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.



وفي إفصاح منفصل، قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن انكشافه على بنك «سيليكون فالي» الأميركي يقدر بنحو 381 ألف دينار (ما يعادل 1.2 مليون دولار)، مضيفا في إفصاح على موقع البورصة الإلكتروني انه «لا يترتب على هذا الانكشاف أثر مالي جوهري على المركز المالي للمجموعة».



من جانبه، قال بنك الكويت الوطني في إفصاح آخر على موقع البورصة أمس، إن انكشافه على بنك سيليكون فالي الأميركي يتمثل في بنود خارج الميزانية في صورة خطابات ضمان بقيمة 1.5 مليون دينار (ما يعادل 4.9 ملايين دولار).



وأشار «الوطني» إلى أنه نظرا لضآلة قيمة هذا الانكشاف، فضلا عن كونها بنود خارج الميزانية، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر أي تأثير مادي على المركز المالي للبنك الوطني، ليصبح بذلك إجمالي انكشافات البنوك الكويتية على البنك المفلس بقيمة 6.1 ملايين دولار.



وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال جلسة أمس، فقد منيت بخسائر سوقية تقدر بـ 132 مليون دينار بنسبة 0.3%، على وقع عمليات بيع شملت اسهما قيادية ومتوسطة وصغيرة في السوقين الأول والرئيسي، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 46.22 مليار دينار تراجعا من 46.35 مليار دينار أول من امس.

وارتفعت السيولة بنسبة 6.2% بمحصلة 35.8 مليون دينار مقارنة بـ 33.7 مليون دينار أول من امس، وتركزت السيولة حول أسهم بيتك والوطني وبوبيان بنسبة 48.3% من الإجمالي.



في المقابل، تراجعت أحجام التداول بنسبة 2.3% بكميات اسهم متداولة 117.5 مليون سهم مقابل 120.3 مليون سهم أول من امس. وتراجعت مؤشرات السوق بواقع 0.25% للسوق الأول بتراجع 20.2 نقطة ليصل إلى 8059 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% بخسارة 24.7 نقطة ليصل إلى 5469 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% بخسارته 20.6 نقطة ليصل إلى 7217 نقطة.



وعلى صعيد الأسواق الخليجية، فقد أنهت أسواق المال الخليجية تعاملات امس على تراجعات جماعية باستثناء سوق مسقط الذي غرد خارج السرب وحقق مكاسب بنسبة 0.6%، فيما كانت خسائر سوق قطر المالي هي الأكبر بنسبة 1.5% تقريبا، تلاه سوق دبي بـ 0.9%، ثم السوق السعودي بنسبة 0.8%، وسوق أبوطبي بـ 0.7%، فيما سجل سوقا الكويت والبحرين أدنى خسائر امس بواقع 0.25%، و0.05% على التوالي.



وبانتهاء جلسة أمس، خسرت أسواق المال الخليجية نحو 3.6 مليارات دينار بواقع 2.55 مليار دولار لسوق قطر، ونحو 2.54 مليار دولار لسوق أبوظبي، و793 مليون دولار لسوق دبي، وقرابة 433 مليون دولار لسوق الكويت، وبلغت خسائر سوق البحرين نحو 20.6 مليون دولار.



فيما حقق السوق السعودي مكاسب سوقية امس بنحو 2.67 مليار دولار رغم انخفاض مؤشر السوق، وذلك بمكاسب سوقية كبيرة لسهم أرامكو أمس، كما حقق سوق مسقط مكاسب امس بنحو 62 مليون دولار.