

في إطار دعمه المتواصل للشباب، وترسيخا لمبادئ الاستدامة المجتمعية، اختتم بنك الخليج رعايته للنسخة الثانية من سباق KTC لهواة السيارات الرياضية، الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات على مدى يومين.



وضم السباق 3 فئات للمتسابقين الأفراد، الذين تم تصنيفهم فقا لعرض إطارات السيارة المشاركة، إلى جانب فئة خاصة بالفرق، والتي يضم كل منها 3 لاعبين بواقع لاعب من كل فئة، وبهذا يصل عدد الجوائز في السباق إلى 16 جائزة، واحدة للفريق الفائز، و15 للمتسابقين الأفراد موزعة على 5 لكل فئة.



وبهذه المناسبة قال مسؤول الاتصالات المؤسسية عبد المحسن النصار: يسعدنا في بنك الخليج المشاركة كراع رئيسي لسباق KTc لهواة السيارات الرياضية، والذي جرى بمشاركة أكثر من 40 متسابقا، وشهدت فعالياته منافسات حامية بين المتسابقين.



وأشار إلى أنه بالتوازي مع رعايتنا لسباق KTC لهواة السيارات الرياضية، استمتع محبو سباقات سيارات الدفع الرباعي بتحدي الطرق الوعرة Off Road Challenge، الذي نظمه بنك الخليج للمحترفين والهواة في منطقة بنيدر يوم الجمعة الماضي.

وأضاف: بهذا نكون قد وفرنا فرصة للشباب على مدى اليومين الماضيين، من هواة سباقات السيارات الرياضية والدفع الرباعي لممارسة رياضتهم المحببة في حلبات مجهزة، وباشتراطات صارمة للأمن والسلامة تضمن لهم ممارسة الرياضة التي يحبونها مع الحفاظ على سلامتهم.

ولفت إلى أنه ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، وفي إطار حملته التي أطلقها مؤخرا، قام البنك بتوزيع كمية من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في جناح البنك داخل مدينة الكويت لرياضة المحركات بهدف تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية.