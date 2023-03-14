

أعلنت شركة كامكو إنفست أن فريق الاستثمارات الخاصة التابع لها شارك في جولة الاستثمار ما قبل الإدراج في فلاورد، وهي الوجهة الأولى للورود والهدايا عبر الإنترنت والتي تعمل في 37 مدينة في تسع دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

وقاد جولة الاستثمار الأخيرة في فلاورد والتي بلغت قيمتها 156 مليون دولار بالإضافة إلى كامكو إنفست مستثمرون آخرون منهم «الجزيرة كابيتال» و«Rainwater Partners» و«STV»، لينضموا إلى مجموعة من المستثمرين شاركوا في جولات استثمارية سابقة منهم «إمباكت 46» و«فيث كابيتال» و«بي أن كي» و«ستارت أبس 500» وغيرهم.

ستساعد هذه الجولة الاستثمارية فلاورد في توسيع وتنويع خط الهدايا الخاص بها، والاعتماد أكثر على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للاستمرار في دعم وتطوير نموها.

وسيتم استخدام الأموال أيضا لإطلاق استراتيجية الاندماج والاستحواذ الخاصة بالشركة، حيث تسعى للاستحواذ على شركات إقليمية رائدة في مجال الهدايا الراقية بعد استحواذها الأخير في نوفمبر 2022 على «مبخر»، العلامة التجارية الرائدة في مجال العطور في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست»: سعداء بالمشاركة في هذه الشركة الإقليمية التي تنمو بمسار متواصل بفضل نموذج أعمالها الذي يعتمد على عدد من الأعمال المدرة للإيرادات وبدعم من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين البارزين. نحن واثقون من نموذج أعمال الشركة واستراتيجيتها وقدرة الفريق على قيادتها نحو مستقبل مزدهر.

يتماشى استثمارنا هذا مع توجهنا نحو توسيع نطاق خبراتنا في نظام البيئة التقنية في المنطقة، بعدما طرحنا سابقا صندوق متخصص للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفلاورد، عبدالعزيز اللوغاني: نحن فخورون بانضمام كامكو إنفست إلى قائمة مساهمي فلاورد، في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تحقيق أهدافنا في أن نصبح شركة ذات قيمة سوقية تتخطى المليار دولار أميركي قبيل إدراجها المزمع خلال السنتين القادمتين.

نحن ممتنون لفريق العمل لدينا ولعملائنا وشركائنا على إيمانهم ودعمهم المستمر في مساعدة فلاورد على تحقيق رؤيتها في أن تصبح لاعبا بارزا في مجال الورود والهدايا على مستوى العالم.