معرفي: الشركة حافظت على أدائها المميز وتواصل تطبيق إستراتيجياتها لتعزيز حقوق مساهميها



أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغت 12.48 مليون دينار، مشيرا إلى أن الشركة حافظت على نسب الأداء والعوائد، ليبلغ العائد على حقوق المساهمين 4.31%، والعائد على رأس المال 6.78% والعائد على اجمالي الأصول 2.42%.



كما حققت الشركة خلال عام 2022 نموا في الإيرادات من العقارات والفنادق بنسبة 14.85%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 29.01 مليون دينار خلال العام 2022، مقارنة بـ 25.26 مليون دينار في 2021، مدعومة برفع مستويات الإشغال.



وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الإسمية للسهم، وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 3%.

ومن الجدير بالذكر أن توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح تم وضعها بناء على أسس ومنهجية مدروسة وفقا للرؤية المستقبلية والإيرادات التشغيلية للشركة بهدف خلق قيمة مضافة للمساهمين.



وقال معرفي إن الشركة استمرت بالمحافظة على أدائها المميز، كما انها مستمرة في تطبيق استراتيجياتها لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي والتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة، بالاضافة إلى وضع الخطط لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات للعملاء.



ومن ناحية أخرى، أعلن معرفي عن نجاح الشركة بالحصول على الترقية من السوق الرئيسي لتنضم إلى السوق الأول في بورصة الكويت والذي يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة «سوق النخبة»، والذي يعد تتويجا لمسارها الريادي وحصادا لثمار سنوات من الجهد والعمل الدؤوب.



واستمرارا لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي عن استثمار جديد في الولايات المتحدة مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين عن طريق احدى الشركات الاستثمارية.

خلال الربع الرابع من عام 2022، استثمرت الشركة التابعة للتجارية في محفظة عقارات سكنية وسكن الطلبة تقع في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف معرفي أن التجارية لم تتوان في إيمانها بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، حيث استمرت في العطاء تحت شعار «نحن نهتم»، من خلال المساهمة بالحملات الاجتماعية التي نظمتها ومنها مبادرة «تبرع بلعبة.. انشر الفرح» بنسختها الثالثة والتي شملت توزيع الألعاب المستعملة والجديدة بالإضافة إلى الكتب والحقائب والقرطاسية على الاطفال، وحملة «ارزع شجرة في وطني» والتي هدفت الى تشجيع المواطنين والمقيمين في الكويت على خلق بيئة أفضل والعمل على زيادة الأكسجين وتحفيزهم لاطلاق مبادرات مماثلة.

وفي الختام توجه معرفي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين والإخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم والعمل الدؤوب وتفانيهم بإنجاز الأعمال، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وحكامها وشعبها والعالم أجمع من الأذى.