

أعلن Nomo Bank البنك الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان عن إطلاق حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة وربطها مع بطاقة واحدة في خطوة تعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية، توفر المزيد من السهولة والراحة والأمان في حلول الدفع الرقمية.



وقال عضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري تعليقا على ذلك: إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لاستراتيجية Nomo Bank الراسخة نحو تعزيز وتطوير بنية أعماله الرقمية الأساسية، لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل الحلول الرقمية التي تناسب أسلوب حياة العملاء وتوفر لهم تجربة مميزة.



وأضاف انه بالرغم من حداثة بنك Nomo إلا انه شهد خلال الفترة الأخيرة توالي إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية، حيث اننا نسعى في Nomo لتقديم تجربة مصرفية متعددة المزايا لعملائنا مدعومة بأحدث الابتكارات الرقمية لنمثل الخيار المصرفي الرقمي المفضل في المملكة المتحدة.



وأوضح ان حساب Nomo المصرفي الجديد يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بست عملات مختلفة هي الجنيه الإسترليني، الدولار الأميركي، اليورو، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى الريال السعودي مرتبطة جميعا ببطاقة واحدة لنقدم بذلك حلا مصرفيا شاملا يجعل العملاء في غنى عن حمل عدة بطاقات مصرفية أو مبالغ نقدية.



وأكد أن Nomo أصبح الآن علامة فارقة بالنسبة لعملائه الكويتيين، الأمر الذي نسعى الى تحقيقه عند التخطيط لإطلاق أي منتح جديد، مشيرا الى أن هذا الحساب يعتبر وسيلة لتلبية احتياجات العملاء بما يتناسب مع طبيعة حياتهم باختلاف شرائحهم.



وقال التويجري: في بنك Nomo نسعى دائما لأن نكون الأقرب إلى عملائنا، وذلك بجعل الخدمات المصرفية الدولية الاستثمارية والعقارية في متناولهم للوصول إلى تجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك Nomo شون جيلشريست: مع حساب Nomo المصرفي الجديد نكون قدمنا لعملائنا خدمة سهلة وآمنة لإتمام عمليات الدفع الرقمية بست عملات مختلفة تمنحهم الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط مع تجنب الرسوم الخاصة بالدفع بالعملات الأجنبية المختلفة.



وأوضح: الآن يمكن لعميل Nomo فتح حساب العملات المتعددة في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور، هذا بالإضافة إلى إمكانية ربطها تلقائيا مع بطاقة Nomo وApple Pay لاستخدامها عالميا دون أي رسوم دولية.