

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين السابع والثامن لعام 2023.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد عبدالله العجمي، بدر محمد الدريس، عبدالرحمن عادل المسباح، مريم حسين المويزري، نورة ابراهيم الهذلول، زوير عايض العتيبي، غادة فارس العجمي، خالد سعود الميموني، بدر عواد العواد، عبدالعزيز وليد الصالح، مستورة فهد المسيلم، فهد عبيد العجمي، يعقوب يوسف المطيري، سندس أحمد المشعل، حسنه علي الشمري، أماني جهز الحربي، حميدي شافي الفهد، يوسف خلف الرشيدي، محمد صاحب أكروف، خالد نادر العتيبي.

وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا. وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.