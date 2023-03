أطلقت solutions by stc، الذراع المتخصصة في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة الاتصالات الكويتية stc، حملتها الإعلامية التوعوية المتخصصة في مجال «الاتصالات التجارية» القائمة على شبكات LTE عبر خدمة الضغط والتحدث PTT الذي يوفر التواصل الجماعي على المدى الطويل.



وتستعرض الحملة ميزات الخدمة وكيف يمكن لخدمة الاتصال أن تساعد عملاء الشركات في تمكين فرق العمل الخاصة بهم من البقاء على اتصال بغض النظر عن موقعهم. وتأتي خدمة حلول علاقات الأعمال (الضغط للتحدث عبر LTE) من خلال solutions by stc بهدف تلبية الطلب المتزايد على الاتصال الفوري بين الشركات والمؤسسات. وركزت solutions by stc خلال الحملة الإعلانية على استعراض حالات الاستخدام المختلفة التي يمكن أن تكون فيها حلول الضغط للتحدث PTT مفيدة وفعالة للغاية، وكذلك دورها في تقديم خدمات الاتصال بنطاق غير محدود عندما يكون الجهاز متصلا بخدمة البيانات، وبالتالي تسهم في زيادة إنتاجية العمل عبر قناة اتصال سلسة وفعالة من حيث التكلفة.



وهذه الخدمة تساعدك في إنشاء مجموعات اتصال داخلي، يتحكم فيها المرسل باستخدام برنامج خاص، إضافة إلى تمكين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، تسجيل تاريخ المسار، التأكد من أمان العمال، إشعارات الطوارئ، توجيه الموظفين من غرفة القيادة المركزية. ومع مجموعة واسعة من أجهزة الضغط للتحدث التي تتنوع بين البسيطة والمجهزة بالكامل يمكنك اختيار ما يناسب احتياجات أعمالك ويساعدك في مراقبة كل أنشطة فريقك عبر تطبيق واحد بمنتهى السرعة والكفاءة.



وتقدم solutions by stc مجموعة من الأجهزة القوية المتوافقة مع خدمة الضغط والتحدث (PTT)، بما في ذلك النماذج الأساسية التي تسهم في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة. ونظرا لأن الشركات تسعى بشكل متزايد إلى أدوات فعالة، يمكن تنفيذ حل اتصالات الأعمال الآمن والفعال من حيث التكلفة بسهولة عبر نماذج أعمال مختلفة للحفاظ على قنوات اتصال موثوقة بين العمال. كما تتيح خدمة الضغط والتحدث (PTT) الاتصال الفوري بين العمال مما يقلل أوقات الاستجابة ويعزز الكفاءة الكلية.