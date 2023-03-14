

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي برقان على الساحل بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في مقر الاتحاد، ضمن مرحلة التأهل والهبوط للدوري الممتاز والدرجة الأولى.

من جانب آخر، كشف اتحاد الكرة الطائرة عن موعد انطلاق منافسات بطولة الكأس للمراحل السنية تحت 15 و17 و20 سنة، إذ تبدأ منافسات الشباب الإثنين 20 الجاري ويفتتحها فريقا كاظمة واليرموك في الـ 5.00 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله، ويفتتح الساحل مع اليرموك منافسات الناشئين تحت 17 سنة 17 الجاري على صالة نادي القادسية، فيما تبدأ منافسات الأشبال تحت 15 بمواجهة الساحل مع النصر في الـ 6.30 على صالة نادي الكويت.