

يعقوب العوضي



خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت بنتيجة 25-26 من الصفا السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها 29، ورغم الخسارة يتصدر الابيض المجموعة برصيد 4 نقاط، وسيلتقي العربي القطري غدا في الدور نصف النهائي.



هذا، تختتم اليوم بطولة الدوري العام لكرة اليد للأشبال تحت 13 سنة، حيث يسدل الستار عليها بمواجهة المتصدر الكويت برصيد 34 نقطة مع الوصيف القرين برصيد 29 نقطة في الـ 7.00 مساء على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، فيما سيشتعل الصراع على المركز الثالث بين ثلاثة أندية هي: الفحيحيل وخيطان واليرموك. ويملك اليرموك 23 نقطة، في حين يتساوى الفحيحيل وخيطان بـ 22 نقطة.



ويلتقي اليرموك مع القادسية في الـ 5.45، بينما يواجه خيطان كاظمة في الـ 7.00، والفحيحيل مع السالمية في الـ 4.30. وتشكل مباريات الجولة الأخيرة اليوم تحديا كبيرا للفرق المتنافسة.