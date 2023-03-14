

هادي العنزي



قام نجما منتخبنا الوطني لكرة القدم السابق سعد الحوطي وجاسم يعقوب، رفقه الإعلامي القدير محمد المسند وعماد أمان بزيارة إلى رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة السابق وأحد مؤسسي النادي يوسف الشاهين أمس الأول تقديرا لمسيرته الرياضية العطرة التي امتدت لثلاثين عاما، قدم خلالها الكثير للرياضة الكويتية ولنادي كاظمة الذي ترأس مجلس إدارته على مدى ثلاثين عاما.



وذكر الحوطي أن الزيارة شهدت تبادل أطراف الحديث عن العديد من الذكريات الرياضية المشتركة، مضيفا: «سعدنا بزيارة قامة رياضة كبيرة، تعلمنا منها الكثير، وقدمت أجمل سنوات عمرها لخدمة الشباب الرياضي.