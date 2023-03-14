

يحيى حميدان



دخل فريق الكرة بنادي الكويت في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالبلاد عقب انتهاء الحصة التدريبية أمس استعدادا للقاء شبيبة الساورة الجزائري على ستاد نادي الكويت غدا الأربعاء في الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وقررت إدارة «الأبيض» فتح أبواب ملعبها بالمجان أمام الجماهير الراغبة في حضور مباراة الغد المهمة بالنسبة إلى ممثل الكرة الكويتية.



ودعا نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة الجماهير الكويتية قاطبة لحضور مواجهة الغد أمام الساورة، وذلك لتشجيع ودعم «الأبيض» في هذه البطولة الكبيرة.



وأضاف أننا «نتمنى من جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة الحضور إلى الملعب ومؤازرة الكويت الذي يمثل الكويت كلها ولا يمثل نفسه فقط».



ونفى عقلة صحة ما تردد حول تقدم ناديه باستئناف بعد العقوبة التي حصل عليها من لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بإيقافه مباراة واحدة وغرامة مالية تقدر بـ 500 دينار على خلفية تصريحاته حول أداء الحكام في مواجهة الفحيحيل منتصف فبراير الماضي، مؤكدا أنه لن يستأنف العقوبة لكنه يتمنى من لجنة الحكام تطوير مستوى «قضاة اللعبة» ليكون على قدر الحدث في كل المباريات.



هذا، وأجرى فريق الساورة أولى حصصه التدريبية أول من أمس على أحد الملاعب الفرعية لستاد جابر الدولي تحت قيادة المدرب مصطفى جاليط، الذي فضل إجراء تدريب خفيف عقب الوصول إلى الكويت بساعات قليلة لتجنب إرهاق اللاعبين بعد رحلة السفر الطويلة.