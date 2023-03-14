

يرى مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، أن الانتصار (1-0) على أتلتيك بلباو ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني في معقل الأخير كان مستحقا.



وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الأمر تكرر معنا مجددا، حيث أمضينا 75 دقيقة بمستوى جيد ودائما في سان ماميس ينتهي بك الأمر بالمعاناة».



وأضاف: «لقد حافظنا على فارق الـ 9 نقاط مع ريال مدريد، لذلك سنخوض الكلاسيكو بثقة. حصدنا 3 نقاط مهمة للغاية ونستحق الفوز».



وعن إلغاء هدف التعادل لبلباو (قبل النهاية بدقيقة واحدة) بداعي لمس الكرة يد أحد لاعبي أتلتيك، علق تشافي: «كانت يده واضحة للغاية ونحن نثق في قرار الحكم ولم يسبق لي أن شعرت بأننا فزنا بمساعدة الحكام». وتابع: «لقد أتيحت لنا فرصتان أو ثلاث واضحة لإضافة الهدف الثاني، وكان علينا إنهاء المباراة، لذلك يجب أن نتحسن ونكون أكثر هدوءا وصبرا حين نتقدم في النتيجة». وختم بالحديث عن لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ: «لقد كان في مستوى غير عادي منذ شهور ويمنحنا الكثير، وهو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم».



سجل هدف برشلونة البرازيلي رافينيا في الدقيقة (45+1) ليرفع الفريق الكاتالوني رصيده الى 65 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع.