

عاد نيوكاسل إلى سكة الانتصارات بالفوز على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق ألكسندر إيزاك (26)، لكن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة هوانغ هي تشان (70). مع ذلك تمكن أصحاب الأرض من التقدم في النتيجة مجددا بواسطة ميغيل ألميرون (79).



ويأتي هذا الانتصار بعد 5 جولات خاصم فيها الفوز نيوكاسل (3 تعادلات وخسارتين). وارتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 44 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.



إيطاليا



تغلب يوفنتوس على سمبدوريا 4-2 على ملعب أليانز ستاديوم بالجولة 26 من الدوري الإيطالي.



وسجل رباعية «اليوفي» كل من بريمر (11) وأدريان رابيو (26 و64) وماتياس سولي (90+4)، بينما أحرز توماس أوغيللو (31) وفيليب ديوريتشيتش (32) هدفي سمبدوريا.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة ليقفز للمركز السابع، فيما تجمد رصيد سمبدوريا عند 12 نقطة بالمركز الـ 20 «الأخير». وأسدى ساسوولو خدمة لكل من إنتر الثاني ولاتسيو الثالث، وذلك بإسقاطه روما في معقله 4-3. وواصل فيورنتينا نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة بتحقيقه فوزه الخامس تواليا في جميع المسابقات، وجاء على حساب مضيفه كريمونيزي متذيل الترتيب 2-0، رافعا رصيده الى 34 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة أمام مونتسا المتعادل مع مضيفه هيلاس فيرونا الثامن عشر 1-1.



ألمانيا



يبدو أن لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين محليا وقاريا، وهذه المرة أمام مضيفه فولفسبورغ 1-1 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.



وبات فرايبورغ على المسافة ذاتها من نادي العاصمة في المركز الخامس بفارق الأهداف بفوزه القاتل على ضيفه هوفنهايم الأخير 2-1.



وواصل باير ليفركوزن، ثالث الموسم الماضي، طريقه صعودا بقيادة مدربه الجديد نجم الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو بفوزه على مضيفه فيردر بريمن بـ 3 أهداف للهولنديين ميتشل باكر (34) وجيريمي فريمبونغ (56) والتشيكي آدم هلوشيك (83)، مقابل هدفين لمارفن دوكش (30) ونيكلاس فولكروغ (86 من ركلة جزاء).



فرنسا



فشل مرسيليا في مواصلة زخمه بمركز الوصافة عندما سقط في تعادل مخيب أمام ضيفه ستراسبورغ 2-2، فيما استعاد لنس توازنه وحقق فوزا مهما وعريضا على مضيفه كليرمون فيران برباعية نظيفة بينها «هاتريك» للبلجيكي إيكوما لويس أوبيندا، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي. وفشل موناكو في تعزيز موقعه في المركز الرابع بخسارته أمام رينس بهدف نظيف أحرزه الإنجليزي فولارين بالوغان (51). وخطف نانت نقطة ثمينة من نيس بالتعادل معه بهدفين لمثلهما. وفاز لوريان على مضيفه تروا بهدفين نظيفين، على غرار تولوز الذي فاز أيضا بثنائية على أنجيه متذيل الترتيب، فيما خسر مونبلييه أمام مضيفه أجاكسيو 0-1.