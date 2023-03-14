

منصور السلطان



أطلقت وزارة الداخلية نظام التحصيل الإلكتروني على الأجهزة الذكية في المرحلة التجريبية، وذلك في مركز خدمة مواطن الروضة على ان يتم تفعيل الخدمة بجميع قطاعات وزارة الداخلية الخدمية بعد انتهاء المرحلة التجريبية، وذلك خلال أسبوعين من الإطلاق.

‏وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة أطلقت بإشراف مباشر من وزارة المالية والإدارة العامة للشؤون المالية بالتعاون مع كل من الإدارة العامة لمراكز الخدمة وشركة Knet، وذلك بتطوير من قبل قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات سعيا لخدمة المواطن والوصول الى افضل تجربة مستخدم من خلال إنجاز المعاملات. ‏

وأشارت الوزارة إلى انها أول جهة حكومية تطلق هذا النظام بالتعاون مع شركة K-Net، وذلك لتعزيز الشفافية وإحكام الرقابة والتحصيل المالي لوزارة الداخلية.

‏يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور واختصار وقت المراجع والسعي إلى تعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة.