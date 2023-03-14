محمد الجلاهمة



طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد توجيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإصدار قرار تنظيمي باحتساب مدة الدراسة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية تلقائيا ضمن الخدمة الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي تأسيسا على ما انتهت اليه أحكام محكمة التمييز وتنفيذا لنص الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم بقانون لسنة 1980.



وأشار الشيخ طلال الخالد في كتاب إلى وزارة المالية، إلى أن محكمة التمييز قد استقرت في العديد من أحكامها على ضم مدة الدراسة في كلية الشرطة - أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ضمن مدة الخدمة الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي.