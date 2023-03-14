"الأنباء" تنشر بيان ديوان الخدمة المدنية حول الدوام المرن



الإبقاء على فترتي السماح 15 دقيقة للجميع في بداية الدوام ومثلها

للإناث عند الانصراف مع حق الاستئذان واحتساب دقائق التأخير



مريم بندق



اعتمد ديوان الخدمة المدنية الدوام المرن في شهر رمضان المبارك على 3 فترات زمنية ولمدة 4.30 ساعات عمل يوميا، مع الإبقاء على فترتي السماح في بداية الدوام 15 دقيقة للجميع ومثلها عند الانصراف للإناث، ويتم احتساب دقائق التأخير في بداية الدوام وفق المواعيد المحددة، مع الإبقاء على حق الاستئذان مع عدم الإخلال بنظام النوبة والخفارة.



وبين رئيس الديوان د.عصام الربيعان في التعميم، أن الفترة الأولى تبدأ من الساعة 9:45 صباحا حتى 2:15 ظهرا، والثانية من 10:15 حتى 2:45، والثالثة من 10:45 حتى 3:15، على أن تختار كل جهة الموعد المناسب لها، ويجوز للجهة اختيار أكثر من ميعاد للدوام، ويصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، وذلك خلال 5 أيام عمل. وأفاد د.الربيعان بأنه يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد حضورا وانصرافا سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك وفق مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة من قبل الديوان.

"الأنباء" تنشر بيان ديوان الخدمة المدنية حول الدوام المرن

تأكيدًا لما انفردت " الأنباء" بنشره اعتمد ديوان الخدمة المدنية الدوام المرن في رمضان وسيكون على 3 فترات وتختار كل جهة التوقيت المناسب لها ويبدأ الاول من الساعة 9:45 صباحا ويستمر 4:30 ساعات.