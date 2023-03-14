أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أن وفدا من وزارة الصحة وقوة الإطفاء العام باشر أعماله للكشف على مساكن حجاج الكويت لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة.



وقال مدير إدارة الاعلام بالوزارة د.أحمد العتيبي أن الوفد يعمل على التأكد من ملاءمة مساكن الحجاج ومطابقتها لشروط إسكان الحجاج بما يضمن سلامتهم.



وذكر د.العتيبي أن الوفد يواصل أعماله على فترتين صباحية ومسائية لفحص جميع المساكن المخصصة من قبل حملات الحج الكويتية البالغ عددها 56 حملة موزعة على عدة فنادق وعمارات سكنية في مكة المكرمة.



واضاف انه سيتم اجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين ومسؤولي شركة مطوفي حجاج الدول العربية للوقوف على آخر الاستعدادات التي تتخذها السعودية لتسهيل أمور ضيوف الرحمن.



وكان الوفد وصل إلى مكة المكرمة السبت الماضي وسيعود إلى البلاد 17 الجاري.