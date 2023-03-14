أعلن بيت الزكاة الكويتي اليوم الثلاثاء، عن تقديم 7000 وجبة خلال شهر رمضان المبارك داخل البلاد يوميا بتكلفة قدرها 262500 دينار.

وقال مدير عام بيت الزكاة بالانابة د.ماجد العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، انه سيتم تنفيذ المشروع بأكثر من 13 قاعة وسيارة متنقلة موزعة على جميع محافظات البلاد وفي المساجد وفق رغبة المتبرع ولا تقل الوجبات عن 125 وجبة يومية بالمسجد الواحد.

وذكر أنه سيتم تنفيذ مشاريع عدة خارج الكويت في 14 دولة في كل من آسيا و أفريقيا وأوروبا بإشراف ورعاية الجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل سفارات دولة الكويت فيها.

وأضاف أن المراكز الإيرادية المنتشرة بجميع مناطق الكويت تستعد لاستقبال المتبرعين الكرام على فترتين صباحية ومسائية لتقديم الخدمات المختلفة ومنها احتساب زكاة المال والذهب وغيرها.

وأشار إلى استقبال الزكاة والصدقات عبر الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة وتطبيقه على الهواتف الذكية علاوة على خدمة التبرع السريع في تطبيق سهل والتحويلات البنكية والعديد من القنوات التحصيلية للبيت.

وأوضح أن البيت سيقوم بنشر وعرض زكاة أسهم الشركات بمجرد حصول البيت على البيانات والحسابات للشركات وذلك عن طريق فريق متخصص في احتساب زكاة الأسهم.

وبين أن إدارة الخدمة الاجتماعية في البيت تهتم بتطوير خدماتها وتبسيط الاجراءات على المراجعين إذ يتم خدمة تقديم التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة للحالات الدائمة والحالات المستمرة وحالات جديدة سواء كانت مساعدة أو قرض حسن.

وأعرب عن ترحيب البيت باستقبال المراجعين خلال الفترة الصباحية من ساعات العمل الرسمية يوميا من الأحد إلى الخميس بجميع فروع إدارة الخدمة الاجتماعية في كل من الجهراء والأحمدي ومبارك الكبير والفروانية وحولي.